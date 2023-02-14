Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğalar, bugün ekonomik anlamda biraz gergin enerjiler var. Maddi kaynaklarınızı arttırmaya çalışırken sağlığınızdan olabilirsiniz. Bir yerlerde yanlış yaptığınızı hissediyorsunuz. Düşünmeden karar almayın. Sakin kafayla düşünüp sorunları halledebilirsiniz.
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