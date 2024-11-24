Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sağlığınız, yaşam alanınız veya iş ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyeceğiniz bir gün. Daha güvenilir ve sağlam adımlarla ilerleme ihtiyacınız işinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Düşüncelerinizde biraz esnek olmaya çalışın. Karar almak için doğru zaman değil.
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