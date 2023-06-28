Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Haziran 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel... Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.