Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Parasal konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Yeni anlaşmalar yaparken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.
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