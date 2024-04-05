Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sosyal çevreniz ile ilişkilerinizi sağlamlaştırmak adına güzel bir gün. Maddi konularla alakalı yeni planlamalar yapabilirsiniz. Bir yandan çevrenizin desteğini alırken diğer yandan insanlara tam bir güveniniz yok. Sezgilerinizin doğruluk payı yüksek.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı!
- ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’