Çelik gibi bir irade: Rutininden asla şaşmayan 3 burç!

Astroloji haritasında bazı yerleşimler, bedensel disiplini ve fiziksel sınırları zorlamayı bir tutku haline getirir. İşte bedeniyle zihnini aynı çelik disiplinde eriten 3 burç...

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bir Oğlak burcu haftada üç gün antrenman yapmaya karar verdiyse, gökten taş yağsa bile o salona gidilir. Duygularıyla değil, hedefleriyle hareket ettikleri için beslenme programlarına harfiyen uyarlar. Onların fit kalmasının sırrı motivasyon değil, askeri düzeydeki sadakatleridir.

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Koçların spora olan düşkünlüğü içlerindeki bitmek bilmeyen rekabet arzusundan gelir. Ancak en büyük rakipleri yine aynadaki yansımalarıdır. Ağırlık kaldırırken veya yüksek tempolu bir kardiyo yaparken attıkları ter, onların stresle başa çıkma yöntemidir. Fiziksel olarak yoruldukça zihinsel olarak güçlenirler.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler dönüşümün burcudur ve bu dönüşümü en iyi kendi bedenleri üzerinde sergilerler. Bir şeyi "ya hep ya hiç" mantığıyla yaptıkları için, spora başladıklarında bunu takıntı derecesinde bir mükemmellik arayışına dönüştürürler. Yüksek proteinli o akşam yemeği yenmeden o gün asla bitmez.