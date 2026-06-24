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Dışarıdan 'buz gibi ve mesafeli' görünüp içten içe duygusal olan 3 burç...

Dışarıdan 'buz gibi ve mesafeli' görünüp içten içe duygusal olan 3 burç...

24.06.2026 22:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dışarıdan 'buz gibi ve mesafeli' görünüp içten içe duygusal olan 3 burç...

Bazı burçlar dışarıdan çok soğuk ve mesafeli gözükse de içten içe oldukça duygusaldı. İşte, dışarıdan 'buz gibi ve mesafeli' görünüp içten içe duygusal olan 3 burç...
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Çevresindekilerin "Seni çözmek imkansız, çok ketumsun" dediği; en büyük fırtınaları kendi içinde yaşayıp dışarıya tek bir zayıflık kırıntısı yansıtmayan o sarsılmaz 3 gizemli burç...

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Zodyakın en korumacı karakteridir. İç dünyasında yoğun bir duygusallık ve tutku barındırır ancak bunu göstermeyi bir zafiyet olarak kabul eder. Kendisine zarar gelmesini engellemek için etrafına kalın, aşılması zor zırhlar örer; dışarıdan bakıldığında ise ulaşılamaz ve soğuk görünür.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Duygularıyla değil, mantığıyla hareket etmeyi ilke edinmiştir. Hayatın zorluklarına karşı dimdik durabilmek için yumuşak yanlarını gizleme eğilimindedir. Dışarıdan çok disiplinli, mesafeli ve hatta duygusuz görünmesine rağmen, sevdiklerine karşı içten içe derin bir koruma kalkanı taşır.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovalar olaylara entelektüel ve uzaktan bir perspektifle baktığı için çevresi tarafından soğuk bulunurlar. Kendi içsel dünyalarında çok derin insani idealler ve hassasiyetler taşırlar ancak bunu dramatize ederek göstermekten kaçınırlar. O anlattıkları büyük fikirlerin arkasında aslında çok naif bir kalp yatar.

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