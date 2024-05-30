Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün biraz uyanık olmanız gereken bir gün. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açıksınız. Yanlış kararlar verebilir, sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.
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