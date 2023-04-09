Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Eğitim, seyahatler ve yabancılarla ilişkiler gündemde sevgili ikizler. İşleriniz hızlanmaya başlıyor. Sabrettiğiniz konularda gelişmeler var. Bugün ilişkilerinizde gerginlikler, anlaşmazlıklar çıksa da kararlı bir tavır sergilerseniz işler kolaylaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan isimler
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- AKP'nin listesi belli oldu
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan