Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Nisan 2025 - 17:07

Güncelleme: 09 Nisan 2025 - 17:07

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın ve ağır sporlardan kaçının. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım isteyin.