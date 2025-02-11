Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2025 - 15:49

Güncelleme: 11 Şubat 2025 - 15:49

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, yakın gördüğünüz kişilerle keyifli vakit geçireceğiniz bir gün sizi bekliyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler varsa buzları eritmek için harika; sevginizi gösterebileceğiniz, sevgiyi hissedebileceğiniz, değerli hissedeceğiniz bir zaman aralığı.