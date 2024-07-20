Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, sevdiğiniz etkinliklere zaman ayırın.. Zihninizi biraz boşaltmalı ve motive olmalısınız. Konuların üzerine gitmek bugün çözümsel bir yaklaşım değil.. Akışına bırakın. Kafanızı dağıtacak etkinlikler bulun ve mutlaka katılın.
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