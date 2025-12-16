Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Çarşamba Başak Burcu Yorumu

16.12.2025
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Başak burcu ve yükselen başak burcu

Zihinsel yoğunluk artıyor; söylenenlerin alt metnini fazlasıyla hissediyorsun. Yakın çevreyle yapılan bir konuşma dönüştürücü olabilir. Sözcüklerin etkisi güçlü. Fazla eleştirel olmadan net olmayı seçmelisin.