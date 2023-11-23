Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizden değer verdiğiniz kişilerle bazı anlaşmazlıklar yaşamış olabilirsiniz. Bugün çözüme kavuşturmak adına harika bir gün. Sorunları büyütmek yerine kendinizi doğru şekilde ifade edebildiğinizde anlaşıldığınızı göreceksiniz.
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