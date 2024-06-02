Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Yaşadığınız sorunlarla kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorsunuz. Ne kadar iyi olmaya çalışsanız da değer görmediğinizi hissetmek ilişkilerinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Sağlığınızı önemseyin.
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