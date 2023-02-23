Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün ruhsal anlamda biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili ikizler. Kendinizi hiçbir yere ait hissedemiyor olabilirsiniz. Parasal konularla alakalı gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın, açık ve net olun. Netleştiremediğiniz ve zihninizi kurcalayan konular varsa bugün çözümsüz kalabilir.