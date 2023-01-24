Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün biraz uyanık olmanız ve zihninizi elinizden geldiğince berrak tutmanız gerekiyor. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Yanlış kararlar verebilir veya sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.
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