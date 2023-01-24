Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün biraz uyanık olmanız ve zihninizi elinizden geldiğince berrak tutmanız gerekiyor. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Yanlış kararlar verebilir veya sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.