Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün kafanızda çeşit çeşit fikirler var sevgili ikizler. Zihniniz susmuyor. İşlerinizi planlamazsanız sinirleriniz yıpranabilir. Eğitim, ticaret ve yakın çevrenizle alakalı konuların gündemde olacağı bir gün. Bugün konular çözümsüz kalabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- O polisler görevden mi alındı?
- Tacizci şeyh aftan yararlanıyor
- Meral Akşener'in sözleriyle ilgili ilk yorum
- Sabancılar bu yüzden mi kaza geçirdi?
- Sessizliğini 'alışıldık' biçimde bozdu
- Sabancı çiftinin sağlıklarıyla ilgili son durum...
- Kadıköy'de denetime takılan sürücüden tehdit
- Ukrayna'dan Türkiye'ye sert mesajlar!
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- Japon deprem uzmanından 'Marmara' uyarısı