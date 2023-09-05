Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Eylül Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Kararsızlık yaşadığınız konularda karşınızdaki insanın da haklı olabileceğini düşünmelisiniz. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Orta yolu bulmak için biraz tavizkar olmanız şart. Ağır besinlerden ve ağır sporlardan kaçınmanızda yarar var.
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