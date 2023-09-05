Günlük Burç Yorumları: 6 Eylül Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Eylül 2023 - 17:27

Güncelleme: 05 Eylül 2023 - 17:27

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Kararsızlık yaşadığınız konularda karşınızdaki insanın da haklı olabileceğini düşünmelisiniz. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Orta yolu bulmak için biraz tavizkar olmanız şart. Ağır besinlerden ve ağır sporlardan kaçınmanızda yarar var.