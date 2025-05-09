Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Karısını erkek sinekten bile kıskanan 4 erkek burcu: Bu burçlar kışkanma konusunda master yapmış
Bazı burçlar için aşk, sahiplenmekle eş anlamlıdır. Sevdiğini paylaşmak bir kenara, onun bakışlarının bile kontrol altında olmasını isterler. Astrolojiye göre bu 4 erkek burcu kıskançlıkta adeta zirveye oynuyor.
Kıskanmak bazen sevmenin bir göstergesi, bazen ise ilişkilerde krizlerin başlıca nedeni olabilir. Bazı erkekler vardır ki sevdiklerini koruma ve sahiplenme içgüdüsüyle hareket ederken, bu tavır zamanla "aşırı kıskançlık" boyutuna ulaşabilir. Astrolojik olarak bakıldığında bazı burçlar bu konuda daha takıntılı, daha kontrolcü ve hatta daha 'retro' davranabilir. İşte eşini adım adım takip edecek kadar sahiplenici 4 erkek burcu...
AKREP BURCU
Akrep erkeği kıskançlığın kitabını yazmış olabilir. Derin bağlar kurar ama aynı ölçüde kontrol de ister. Sevdiği kişinin hayatının her detayını bilmek ister ve en ufak değişimi sezdiğinde sorgular. Onun güvenini kazanmak zordur; ama kazandığınızda bile test bitmez. Sizi kaybetmekten korktuğu için aşırı sahiplenici olabilir.
YENGEÇ BURCU
Duygusal ve sevecen görünse de Yengeç erkeğinin kıskançlığı pasif-agresif bir şekilde ortaya çıkar. Sevdiği kişiyi kimseyle paylaşmak istemez, hatta samimi arkadaşlıklara bile mesafeli yaklaşabilir. Güvenini kırarsanız içine kapanır ama her şeyi hafızasına kazır. "Ben seni koruyorum" bahanesiyle kontrolcülüğünü duygusal bağlamda meşrulaştırabilir.
BOĞA BURCU
Boğa erkeği ilişkisinde sadakat ve istikrar arar ama bu güvenceyi sağlamak için bazen gereğinden fazla kıskanç olabilir. Onun için partneri kendi "alanı" gibidir ve bu alana dışarıdan giren her unsur tehdit olarak algılanabilir. Gözünüzdeki 1 saniyelik bir bakış bile saatlerce açıklama yapmanıza neden olabilir. Fiziksel temasa ve sadakate çok önem verir, sınırlarını aşarsanız tepkisi sert olabilir.
OĞLAK BURCU
Soğukkanlı görünmesine aldanmayın, Oğlak erkeği içten içe yoğun sahiplenme duyguları besler. Duygularını göstermese de partnerinin nerede, kiminle olduğunu titizlikle takip eder. İtibarına ve ilişkide kontrolün kimde olduğuna büyük önem verir. Size güvenir ama bir başkasının yaklaşmasına asla tahammül edemez.
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