Kıskanırken bile sevgisini inkar eden 4 burç: Bu burçların tavırlarını çözmeden onları anlamanız neredeyse imkansız...

Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:15

Güncelleme: 08.05.2025 - 12:16

Astrolojiye göre bburçlar vardır ki kalpleri kıskançlıktan kıpır kıpır olur ama asla bunu açık etmezler. Duygularını itiraf etmek onlar için zayıflık göstergesi gibi algılanır. Hele ki kıskançlık? Asla kabul edilmez. Peki, tavırlarını çözmeden duygularını anlamanızın imkansız olduğu kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kıskanırken bile sevgisini inkar eden 4 burç...

1. AKREP BURCU

Derin bağlar kurar, karşısındakini ruhunun en gizli yerine kadar tanımak ister. Ancak kıskandığını asla söylemez. Sadece davranışlarıyla belli eder: bir anda sessizleşebilir, soğuyabilir ya da dolaylı imalarla sevgilisini sorguya çekebilir.

2. KOVA BURCU

Bağımsızlığına düşkün Kova, kıskançlık gibi duygularla ilişkilendirilmek istemez. Fakat işin aslı, onun da yüreği zaman zaman kıpırdar. Ama bunu kabul etmek, ona göre özgürlüğünden taviz vermek demektir. Onun kıskançlığı genelde alaycı sözlerle ya da soğuk bir geri çekilme ile kendini gösterir.

3. KOÇ BURCU

Sahiplenicidir ama açıkça kıskandığını kabul etmek gururuna dokunur. Genelde “Ben sadece dikkatli olmanı istiyorum” gibi cümlelerle sevgilisini yönlendirmeye çalışır. Halbuki içten içe kıskançlık ateşiyle yanıp tutuşur.

4. OĞLAK BURCU

Duygularını bastırmayı iyi bilir. Kıskansa bile bunu mantıklı bir dille ifade eder ya da tamamen görmezden gelir. Ama sevdiği kişi başka birinden bahsettiğinde gözlerindeki huzursuzluk onu ele verir.