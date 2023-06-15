Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Haziran Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Hayata geçirmek istediğiniz konuları belli bir düzen içerisinde ve kararlılıkla uygulamalısınız. Kararsızlıklarınızla yerinizde saymaktan öte gidemezsiniz. Tecrübelerine güvendiğiniz kişilerden destek alın. Uygulanabilir kararlar aldığınızda ilerleyebileceksiniz.
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