Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Ekim 2023 - 16:31

Güncelleme: 20 Ekim 2023 - 16:31

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Kendinizi en tepede görmekle alakalı hırslarınız bazen sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Duygularınızı sansürsüzce yaşamaktan korkmayın, kalkanlarınızı indirin. Sevildiğinizi hissedip kalbini açtıkça göreceksiniz ki hayat bir savaş alanı değil.