Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koçlar, bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, agresif davranmayın. Sabırsız tavırlarınız hem size hem çevrenize zarar veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Baş bölgesi ile alakalı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir.