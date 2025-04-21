Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koç, özel hayatınla ilgili biraz umutsuz hissettiğin günlerde olabilirsin, fakat arkadaş çevrenden alacağın destek odak noktanı değiştirecek. Bu aralar iş hayatına odaklanmalısın. Düzeltemeyeceğin şeyler için daha fazla kendini yormana gerek yok.
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