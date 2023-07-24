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Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Salı Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Salı Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Temmuz 2023 - 17:13

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Sevgili koçlar, bugün ilişkiler açısından gergin görünüyor. Sevdiklerinizle tartışmamaya özen gösterin. Haklılık kaygısına düşmeyin. Hatalarınızı kabul etmeli, gözden geçirmeli, kendinizle yüzleşmeli ve bundan sonraki süreçte daha mantıklı kararlar almalısınız.



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