Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Aklınızın karışıklığı karar vermenizi zorlaştırırken bugün zihinsel netlik kazanacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sinir sisteminiz hassas, o yüzden sizi zorlayacak kişilerden uzak durmanızda yarar var. Yakınlarınız tarafından destek göreceğiniz bir gündesiniz. Elinizden geldiği kadar sakin olun.
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