Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Günün ilk yarısı ailevi ilişkiler biraz zorlayıcı olabilir sevgili kovalar. Öğlen saatlerinden itibaren anlaşmaya daha uygun bir gökyüzü var. Sorunlarınızın çözümünü ve önemli görüşmelerinizi günün ikinci yarısına bırakın. Özel hayatınız veya çocuklarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Araştırma yapmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz.
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