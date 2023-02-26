Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Kararsız duruşunuz ve gergin tavırlarınız çevrenizi sizden uzaklaştırıyor sevgili yaylar. Günün ilk yarısı sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. İkinci yarısı ilişkiler konusunda hassas görünüyor. Fikir çatışmaları yaşanabilir. Başkalarının da haklı olabileceği fikrine kendinizi açmanız gerekiyor.
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