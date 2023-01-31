Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Hızlı, hareketli, aktif bir gün sevgili kovalar. Yaratıcı fikirleriniz üst seviyede. Yakın çevrenizle keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Eğitimle alakalı planlarınız varsa bugün adım atabilirsiniz. Gezmek, yeni yerler keşfetmek için uygun enerjiler var.
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