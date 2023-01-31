Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Hızlı, hareketli, aktif bir gün sevgili kovalar. Yaratıcı fikirleriniz üst seviyede. Yakın çevrenizle keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Eğitimle alakalı planlarınız varsa bugün adım atabilirsiniz. Gezmek, yeni yerler keşfetmek için uygun enerjiler var.