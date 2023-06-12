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Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Salı Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Salı Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Haziran 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Arkadaş çevrenizle olan ilişkilerinizi daha sağlam temellere oturtabileceğiniz bir gün. Fikirlerinizi hayata geçirmek için heyecanlı hissedebilirsiniz. Düşünmeden karar almayın. Doğru zamanı kollamak hayrınıza olacaktır.



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