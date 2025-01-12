Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Son zamanlarda kafanızdaki düşünceleri hayata geçirmekte zorlanıyorsunuz. Yaşam alanınızı ve mevcut düzeninizi değiştirmek için fırsat kolluyorsunuz fakat biraz daha zaman var. Bir yerden başlayın. Kendinizi hedeflerinize hizalayın. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalabilir.
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