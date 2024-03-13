Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Mart 2024 - 17:14

Güncelleme: 13 Mart 2024 - 17:14

Kova burcu ve yükselen Kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. Kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz fakat bugün pek mümkün olmayabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın. Biraz da kendiniz için uğraşın.