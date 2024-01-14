Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ocak Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Hayatınızdaki değişiklikleri sindire sindire yapın. Parasal konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gün fakat bugün vereceğiniz kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.
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