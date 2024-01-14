Günlük Burç Yorumları: 15 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ocak 2024 - 16:31

Güncelleme: 14 Ocak 2024 - 16:31

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Çevrenizdeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Her şeyi anlamlandırmaya çalışmak sizi yoruyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi de ihmal etmeyin. Sizi gerçekten iyi hissettiren, içinizden gelen şeyler yapın.