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Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 22 Kasım 2023 - 17:17

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Sevgili kovalar, bugün sosyal çevrenizle zaman geçirebileceğiniz keyifli bir gün. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir, özlem giderebilirsiniz.. Geleceğinizi şekillendirecek radikal kararlar alabilirsiniz. Kısa seyahatler gündemde olabilir.



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