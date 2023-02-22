Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, çevrenizdeki insanları fikirlerinizle etkiliyorsunuz. Geleceğinizi şekillendirecek adımlar atmak için gayet uygun günlerdesiniz. Önemli kişilerle tanışabilirsiniz. Biraz daha özgüvenli olmalı ve kendinize inanmalısınız. Daha iyisini hakediyorsunuz.
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