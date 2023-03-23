Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, rutin hayatınızda önceden hesaba katmadığınız konular gündeme gelebilir. Taşınmalar, iş hayatınızda değişiklikler, evinizin düzeni ile alakalı konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dürtülerinizle hareket etmeyin, yanlış karar alabilirsiniz.
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