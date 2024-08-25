Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Son zamanlarda özel ilişkilerinizde yaşadığınız güven problemleri iş hayatınızı da fazlasıyla etkilemekte. Kafanızda soru işareti yaratan insanları hayatınızdan çıkartmakta geç kalmayın. Düzeltmeye çalışmak hayal kırıklığı yaratabilir.
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