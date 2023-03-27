Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sabah saatleri önemli kararlar almak ve yeni anlaşmalar için uygun. Günün ilerleyen saatlerinde yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, sağlık konuları ve iş ilişkileri gündemde olabilir. Bugün düşünmeden hareket etmemeli, radikal kararlar almamalısınız.
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