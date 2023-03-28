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Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Sabah saatleri sosyal çevrenizle geçireceğiniz keyifli zamanlar motivasyonunuzu arttırabilir. Günün ilerleyen saatleri İş hayatınızla alakalı belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Çözümsüz kalan konuları oldurmak için bugün fazla zorlamayın.




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