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Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sabah saatlerinde kararsız bir enerjide olmanız mümkün. Günün ikinci yarısı özellikle güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Parasal anlamda veya sağlık alanında beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Sakin bir zihinle sorunların üstesinden gelebilirsiniz.



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