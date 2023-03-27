Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sabah saatlerinde kararsız bir enerjide olmanız mümkün. Günün ikinci yarısı özellikle güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Parasal anlamda veya sağlık alanında beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Sakin bir zihinle sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
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