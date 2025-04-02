Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Nisan 2025 - 15:43

Güncelleme: 02 Nisan 2025 - 15:43

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sabah saatleri önemli kararlar almak ve yeni anlaşmalar için uygun. Günün ilerleyen saatlerinde yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, sağlık konuları ve iş ilişkileri gündemde olabilir. Bugün düşünmeden hareket etmemeli, radikal kararlar almamalısınız.