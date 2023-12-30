Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Aralık 2023 - 16:57

Güncelleme: 30 Aralık 2023 - 16:57

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.