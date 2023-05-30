Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Mayıs 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün uyumlu ve sakin olduğunuz bir gün sevgili kovalar. Yeni arkadaşlıklar, anlaşmalar ve özel ilişkileriniz açısından harika bir gün. Yakınlarınız tarafından değer gördüğünüzü hissedeceksiniz. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.