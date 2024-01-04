Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Cuma Kova burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu :
Yeni başlangıçların olabileceği çok güzel bir gündesiniz. Fikirlerinizi hayata geçirmek için geç bile kaldınız. Bugün karşınıza çıkan fırsatlar sizi bir sonraki adım için hazırlayacak. Özgüvenle hareket edin. Kendinize inanın. Sizi ileriye taşıyacak insanları doğru seçmek için duygularınızdan soyutlanmanız gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
- 'Fon vurgunu'nda yeni gelişme
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Yerel seçim öncesi kritik hamle
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Dünyanın en pahalı semtleri: Türkiye'den bir yer listede
- 'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- Tehdit etti, havalimanını birbirine kattı!