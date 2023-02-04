Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konularda veya sağlık alanında beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Olayları soğukkanlılıkla değerlendirmeniz gerekiyor. Dürtüsel kararlar almayın. Sağlık sorunlarınızı çözmek istiyorsanız olaylara karşı bakış açınızı değiştirmeli, biraz esnek olmayı öğrenmelisiniz.
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