Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Özgürlük arayışında olabileceğiniz bir gün sevgili kovalar. Sorumluluklarınız ağır basıyor. Dış etkenlerin hayatınıza etkisi sizi öfkelendiriyor. Kalp, tansiyon, panik atak gibi sorunlarınız tetiklenebilir. Öfkenizi içinize atmayın. Sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yollarını bulun.