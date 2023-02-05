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Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 19:00

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Bugün biraz gergin ve krizli bir gün olabilir sevgili oğlaklar.  Geri dönüşü olmayan riskli kararlar almamanız gereken bir gün. Olayları net bir şekilde göremiyor olabilirsiniz. Ekonomik anlamda inişli çıkışlı bir gün. Her şey üst üste geliyormuş gibi hissedebilirsiniz, tepkisel davranmayın.



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