Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün biraz gergin ve krizli bir gün olabilir sevgili oğlaklar. Geri dönüşü olmayan riskli kararlar almamanız gereken bir gün. Olayları net bir şekilde göremiyor olabilirsiniz. Ekonomik anlamda inişli çıkışlı bir gün. Her şey üst üste geliyormuş gibi hissedebilirsiniz, tepkisel davranmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- ABD: Yardıma hazırız
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var