Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, takıntılarınızın kaynağına inmeniz gerekiyor. Sorunu dışarda aradıkça çözüm bulamayacaksınız. Sizden yaşça büyük insanlarla tartışmaya girmemeniz gereken bir gün, çünkü ilişkiler kopabilir. Dilinizi yumuşatın. Olaylara karşı bakış açınızı değiştirin.



