Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, takıntılarınızın kaynağına inmeniz gerekiyor. Sorunu dışarda aradıkça çözüm bulamayacaksınız. Sizden yaşça büyük insanlarla tartışmaya girmemeniz gereken bir gün, çünkü ilişkiler kopabilir. Dilinizi yumuşatın. Olaylara karşı bakış açınızı değiştirin.
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